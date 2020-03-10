Musevi, Arabistan’dan korona meselesinin siyasileştirmeden kaçınmayı istedi

Musevi yaptığı açıklamada, Arabistan vatandaşlarının pasaportlarında giriş mührü olmaması ile ilgili Arabistan iddiası hususunda, ‘’ Dışişleri Bakanlığı daha önce bu konuda açıklamada bulunmuştu ve biz bu basit olayın Arabistan tarafından yeniden gündeme getirilmesi hususuna şaşırıyoruz. ‘’ dedi.

Musevi, ‘’İran’ın elektronik vize kuralları İngiltere, Amerika ve Kanada vatandaşları hariç tüm ülke vatandaşları için aynıdır ve dünya’da bir çok ilerlemiş ülkede de pasaportlara mühür ve benzeri işlemler de uygulanmamaktadır. ‘’ ifadesini kullandı.

Musevi, ‘’ Bu hususun bir ülke vatandaşları veya korona ile ilgili değildir ve Arabistan’a Korona meselesini siyasileştirmemeyi tavsiye ediyoruz. ‘’ dedi.

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