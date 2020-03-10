İran ve Avrasya Ekonomi Birliği arasındaki ticaret hacmi 2.5 milyar dolara ulaştı

Latifi yaptığı açıklamada, Avrasya Ekonomik Birliğinin dünya petrolünün yüzde 14.5 petrol, yüzde 20.2 gaz ve yüzde 4.9 elektrik enerjisine ürettiğini söyledi.

İran’ın birlik ile dış ticaretin önemli olduğunu ifade eden Latifi, birliğin üyesi, Rusya, Kazakistan ve Ermenistan’ın İran’ın komşuları olduğunu belirterek, İran’ın 11 aylık dönemde birlik ile ticaret hacminin 2 milyar 448 milyon dolar olduğunu ve bu rakamın bir önceki yılda bir milyar 833 milyon olar olduğunu söyledi.

Latifi, İran’ın 11 aylık dönemde bir milyon 204 bin ton ürün birlikten ithal ettiğini ve bunun değerinin bir milyar 204 milyon dolar olduğunu belirterek, bu rakamın geçen sene bir milyar 283 milyon 81 bin 470 dolar olduğu söyledi.

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2012