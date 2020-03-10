Korona'yı önleme ile ilgili yanlış bilgiler

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Musevi, Arabistan’dan korona meselesinin siyasileştirmeden kaçınmayı istedi
Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Arabistan’dan…
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İran ve Avrasya Ekonomi Birliği arasındaki ticaret hacmi 2.5 milyar dolara ulaştı
Tahran, IRNA- İran Gümrük İdaresi Sözcüsü Seyyid Ruhullah Latifi, İran’ın Ekonomik Avrasya…
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Bender Abbas sahilinde balıkçıl kuşlar
Bender Abbas, İRNA- İran'ın güneyinde Fars Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas'ta balıkçıl…
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Ülkemizin ihtiyaç duyduğu sağlık malzemesi üretimi 6-8 kat arttı
Tahran, İRNA- Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammedrıza Şanesaz, Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı…
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Ülkenin enerji santrallerinin kapasitesi 83 bin 350 megavata ulaştı
Tahran, İRNA- Enerji Bakanlığı Elektrik ve Enerji İşleri Bakan Yardımcısı Hümayun Hairi, yeni…
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İran'da korona virüsüne yakalananların sayısı 8042'ye yükseldi
Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur,…
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İslam İnkılabı Rehberi, görevdeyken hayatını kaybeden sağlık personelinin 'Hizmet Şehidi' kapsamına girmesini kabul etti
Tahran, İRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, korona virüsüne yakalanan hastalara…
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Eberkuh’ta meyve ağaçlarının çiçeklenmesinden kareler
Yezd, İRNA- Eberkuh ilçesinde kayısı ve erik açağları, kış mevsiminin son günlerinde filizlenerek…
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DSÖ temsilcisi İran'ın koronayı önlemek için tam hazırlıklı olduğunu açıkladı
Tahran, İRNA- Dünya Sağlık Örgütü temsilcisi, İran Tıp Camiası Besiç Kurumu hastanelerini ziyareti…
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