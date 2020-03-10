Ülkemizin ihtiyaç duyduğu sağlık malzemesi üretimi 6-8 kat arttı

Sanayi, Maden ve Ticaret Bakan Vekili ile düzenlediği ortak toplantıda konuşan Şanesaz, sağlık merkezleri ve eczanelerin ihtiyaç duydukları kalemlerin büyük bölümünü önümüzdeki günlerde karşılayacaklarını ifade ederek, 'Geçtiğimiz haftadan beri Sanayi Bakanlığı yetkilileri ile düzenlediğimiz günlük toplantılarda vurguladığımız gibi maske, dezenfekte maddeleri ve sağlık elbiselerinin üretimi hususnda daha fazla koordine olmayı hedefliyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

Korona'nın deprem ve sel gibi krizlerden farklı olduğunu ve tüm dünyayı kasıp kavurduğunu dile getiren İranlı yetkili, birçok sağlık malzemesinin yurt dışından sipariş edilmesi halinde bile temini konusunda sıkıntılar yaşandığını ve kaynak ülkelerin siparişi yapılan malları İran'a doğru yoldayken bile ihracatını yasadıklarını söyledi.

İran'ın bazı illerine korona virüsünün daha çok yayıldığını kaydeden Şanesaz, İran'ın ihtiyaç duyduğu sağlık malzelerinin üretimi açısından son günlerde 6 ila 8 kat artış yaşandığını belirtti.

N95 maske üretiminde günlük 10 bin adetten 40 adet üretime çıktıklarına dikkati çeken Sağlık Bakan Yardımcısı Şanesaz, ihtiyacın 100 bin adet olduğunu sözlerine ekledi.