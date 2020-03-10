10 Mar 2020 15:43
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News Code: 83708889
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İran Enerji Bakan Yardımcısı:

Ülkenin enerji santrallerinin kapasitesi 83 bin 350 megavata ulaştı

Ülkenin enerji santrallerinin kapasitesi 83 bin 350 megavata ulaştı

Tahran, İRNA- Enerji Bakanlığı Elektrik ve Enerji İşleri Bakan Yardımcısı Hümayun Hairi, yeni santral projelerinin uygulanmasıyla ülkenin kurulu santrallerinin gücünün 83 bin 350 MW'a ulaştığını duyurdu.

Enerji Bakanlığı'dan yapılan açıklamaya göre, #A-B-İran kampanysının 20. haftası çerçevesinde video konferansı şeklinde düzenlenen beş ilde 25 büyük elektrik sektörü projesi açılış töreninde konuşan Hairi, toplam 7 bin 204 milyar Tümenlik yatırımla iki elektrik projesinin faaliyete başladığına değinerek, 'Bu projelerle birlikte, çalışma bilgisini ve ileri yerli teknolojilerin kullanımını geliştirmek için donanım ve yazılım önlemleri alınmıştır’ dedi.

Bu teknolojiler arasında yeni nesil gelişmiş türbin ve jeneratörler ile kontrol sistemlerine dikkati çeken Bakan Yardımcısı, 'Bu kampanyayı uygulamak için ayrıca bu projelerde ilk ve son sözü söyleyen üç büyük enerji kaynağımız vardır’ diye belirtti.

'En büyük varlığımız, halkın memnuniyetidir ve gösterdiğimiz çabaların tümü onları memnun edebilmek içindir" diyen Hairi, su ve elektrik sanayisi çalışanları, müteahhitler ve bu sektörde çalışan diğer elemanlar, ekipman sağlayıcıları ve destekçi sanayilerinin projelerin uygulanmasında elektrik sanayisinin diğer enerji kaynakarından olduğunu sözlerine ekledi.

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