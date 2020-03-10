İran'da korona virüsüne yakalananların sayısı 8042'ye yükseldi

Dünden bu yana 881 kişide daha korona virüsünün tespit edildiğine dikkati çeken Cihanpur, bunlardan 54 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Cihanpur korona virüsüne yakalanan 8042 kişiden 2114'ünün Tahran, 751'inin Kum, 886 kişinin Mazenderan, 524'ünün Gilan, 618'inin İsfahan, 339'unun Elburz, 416'sının Merkezi, 257 kişinin Kazvin, 221 kişinin Simnan, 179'unun Gülistan, 222 vakanın Rezevi Horasan, 176 kişinin Luristan, 151 vakanın Fars, Doğu Azerbaycan'da 146, Huzistan'da 110, Yezd'de 127, Zencan'da 79, Kurdistan'da 78, 91 kişinin Erdebil, 51 vakanın Kirmanşah, 40 kişinin Kirman, 77 vakanın Hemedan, 40 kişinin Sistan ve Beluçistan, 69'unun Hürmüzgan, 51'inin Güney Horasan, 34'ünün Kuzey Horasan, 37'sinin Çaharmahal ve Bahtiyari, 56 kişinin İlam, 73 vakanın Batı Azerbaycan, 11 kişinin Kohgiluye ve Buyer Ahmed ve 18 kişinin Buşehr'de hastalğıa yakalandığını ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün son verilerine göre bugüne kadar dünya genelinde korona virüsüne yakalanan 110 binden fazla kişiden 4 bininin üzerinde kişinin hayatını kaybettiğini açıklandı.

Korona teşhis laboratuvar sayısının 30'a çıktığını ve önümüzdeki günlerde bu sayının 50'ye yükseleceğine işaret eden Cihanpur, hastalık belirtisi ile hastanelere başvuranların üçte ikisinin testlerinin olumsuz çıktığını ve bazı illerde yüzde 40'e kadar kesin iyileşmere tanık olduklarını sözlerine ekledi.