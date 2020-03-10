10 Mar 2020 13:33
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News Code: 83708683
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İslam İnkılabı Rehberi, görevdeyken hayatını kaybeden sağlık personelinin 'Hizmet Şehidi' kapsamına girmesini kabul etti

İslam İnkılabı Rehberi, görevdeyken hayatını kaybeden sağlık personelinin 'Hizmet Şehidi' kapsamına girmesini kabul etti

Tahran, İRNA- İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, korona virüsüne yakalanan hastalara hizmet verdikleri sırada hayatını kaybeden sağlık personelinin 'Hizmet Şehidi' kapsamına girmesini onayladı.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Said Nemeki'nin İslam İnkılabı Rehberi'ne gönderdiği ve korona virüsü ile mücadele sırasında hayatını kaybeden tüm sağlık personelinin 'Hizmet Şehidi' kapsamına girmesi teklifini içerdiği mektuba İslam İnkılabı Rehberi'nden olumlu yanıt geldi.

Sağlık Bakanı Nemeki'nin yaısının bir bölümünde, 'Bu canları pahasına çalışan azizlerimiz, Kutsal Türbeleri savunan askerler gibi halkın sağlığının korunması içi canlarını verdi' denildi.

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