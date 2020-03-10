İran kısa filmi ABD festivalinden en iyi film ödülüne değer görüldü

6-8 Mart tarihleri arasında ABD'nin Utah eyaletinde düzenlenen 2. Woodbury Film Festivali'nin En İyi Kısa Film Ödülü İranlı yönetmen Cevad Darayi'nin yönetmen koltuğunda oturduğu Limit isimli filmine verildi.

Engellilerin sorunlarını odağına alan ve Kerec'e bağlı İslamabad şehrinde 7 dakika boyunca çekilen Limit'in yapımcı kadrosunun büyük bölümü, Elburz Radyo Televizyon Kurulu personelinden oluşmaktadır.

Cevad Darayi'nin yazıp yönettiği ve Davud Moinikiya, Kerim Kuluzade, Haha Bazergan, Ferhad Kutbi ve Berdiya Huşengi gibi oyuncuların yer aldığı Limit'in yapımcısı Arzu Bilali Dehkordi, kameramanı Vahid Mezacerdi ve finansörü Kaim Yoksul Hastalar Hayır Kuruluşu'dur.