DSÖ temsilcisi İran'ın koronayı önlemek için tam hazırlıklı olduğunu açıkladı

Bugün Dünya Sağlık Örgütü temsilcileri, İran'daki uzmanlardan oluşan bir ekiple birlikte, sağlık hizmetlerinin kalitesi ve korona virüsünün en üst düzeyde kontrol etme sürecini tanımak için İran Tıp Camiası Besiç Kurumu hastanelerinde incelemelerde bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü temsilcisi burada yaptığı açıklamada, İran'ın korona virüsünü önlemeye tamamen hazır olduğunu belirterek, 'Virüsün kontrol altında olduğundan eminiz. Salgın hastalıkların ve özellikle de korona virüsünün kontrol edilmesi ve ortadan kaldırılmasındaki önemli nokta, halk ile ilgili kurumlar arasında güçlü bir iş birliğidir. Bunu da İran'da açıkça görmek mümkün’ dedi.

DSÖ temsilcisi ayrıca İranlı sağlık personelinin korona virüsünü kontrol etme çabalarını takdir etti.

Aralık ayının sonundan beri Çin'in Vuhan kentine yayılmaya başlayan korona virüsü, halihazırda yaklaşık 100 ülkeye yayılmış durumda. Virüs, Şubat ayının ortalarında iki Kumlu vatandaşın testlerinin pozitif çıkması ile İran'a sıçradı.

Dün, Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 237'ye, bu hastalığa yakalananların sayısının 7161'e yükseldiğini, 2394 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.