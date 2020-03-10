Korona krizinde insanlık dışı yaptırımların kaldırılması için küresel girişim gerekmektedir

Laricani, Dünya Parlamentolararası Birliği Başkanı, İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamentolararası Birliği Genel Sekreteri, Asya Parlamentolaarrası Birliği Genel Sekreteri ve İslami ve Asya ülkelerindeki parlamento başkanlarına hitaben gönderdiği mektubunda, ABD'nin İran'a karşı insanlık dışı amabargolarından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, ABD'nin özellikle tıbbi ambargolarının korona virüsünün yayılmasın önleme konusunda nüyük sorunlar oluşturduğunu ifade etti.

Uluslararası toplumu ABD'nin İran karşıtı ambargolarının ortadan kaldırılması için harekete geçmesi gerektiğinin altını çizen Laricani, 'Dünya Sağlık Örgütü korona virüsünün günden güne daha vahim biçimde yayıldığı nedeniyle bazı ülkelerde olağanüstü hal ilan etmiştir. Günümüzde dünya ve insanoğlu, eşi benzeri görülmemiş tehdit ve kaygılarla baş etmek durumunda ve bütün sağlık önlemlerine rağmen bu virüs ile boğuşan ve virüs dolayısıyla hayatını kaybedenlerin sayısı günden güne artış göstermektedir' dedi.

Korona virüsünün bütün dünyayı etkilediğine dikkati çeken İranlı yetkili, 'Bugünkü uluslararası koşullarda virüsün bulaştığı ülkelere yardım için ulusal, bölgesel ve uluslararası iş birliğinin zorunluluğu daha da göze çarpmaktadır. Maalesef İran İslam Cumhuriyeti bu virüsün önlenmesi için ön cephede yer aldığı bugünlerde sistametik biçimde ABD'nin insanık dışı doğrudan ve dolaylı yaptırımlarına maruz kalmıştır' değerlendirmesinde bulundu.

'ABD'nin BM Antlaşması ve Dünya Sağlık Örgütü ile açıkça çelişen bu yaklaşımı İran'ın korona virüsünden etkilenen mağdur halka yardım onusundaki çalışmaları önünde büyük sıkıntı ve sorunlar çıkartmaktanın yanı sıra, virüsünün yok edilmesi için ulusal, bölgesel ve uluslararası çalışmaların üzerinde inkar edilmez ve olumsuz etkiler bırakmıştır' diyen Laricani, yazısının devamında şu ifadelere yer verdi:

'Aynı zamanda biz bazı ülke başkanları ve uluslararası kurumların bu hassas ve kritik dönemde ABD'nin başta tıbbi yaptırımları olmak üzere İran'a karşı yürürlüğe koyduğu yaptırımları bir an önce ortadan kaldırmasını istediğini memnuniyetle karşılıyoruz. Küresel etkin ve bilinen bir uluslararası kurum olarak Dünya Parlamentolararası Birliği'nin halkların gerçek ülkülerinin temsilcisi olarak üzerine düşen büyük rolleri yapabileceğini ve bu tehlikeli hastalığın önlenmesi sürecine katkı sağlayabileceğine inanıyoruz.

Bu bağlamda Dünya Parlamentolararası Birliği'nden her hangi bir kuşku bırakmadan ve ilkesel duruşlarına dayanarak bir an önce ABD'nin İran'a karşı başta tıbbi yaptırımlar olmak üzere doğrudan ve dolaylı yollardan uyguladığı yaptırımlara son vermesi için çağrıda bulunmasını bekliyoruz.'