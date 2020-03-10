İran'ın BM Viyana Büyükelçisi, nükleer teknik meselelerin siyasileştirilmesini eleştirdi

UAEK Hakemler Kurulu Toplantısı'nda konuşan Garipabadi, Buşehr Santrali ile ilgili 'Bu santralde kendi çapında en güvenli baskılı reaktörler kullanılmakta ve Rus ile Alman programlarının karışımı olması nedeniyle güvenliği dünya genelinde bilinmektedir' dedi.

Nükleer güvenlik kriterleri açısından Buşehr Elektrik Santrali'nde 3 denetleme düzeyinin bulunduğuna dikkati çeken İranlı yetkili, 'Bunların ilk doğrudan denetlemedir. Bu işlem ana müteahhit tarafından gerçekleştirilmete ve en üst düzey güvenlik gerekliliklerine haizdir. İkinci denetim İran Nükleer Güvenlik Denetim Kurumu'nca yapılırken, üçüncü düzeyde UAEK'nin teknik iş birliği projelerinden yararlanılmaktadır' diye konuştu.

İran güvenlik sisteminin UAEK ve AB'nin iş birliği ile nükleer güvenlik kurallarını güncellemekte olduğuna değinen İran'ın BM Viyana Daimi Temsilcisi, 'UAEK 2018 yılında da Buşehr Santrali'nde operasyonel güvenlik gözden geçirme misyonunu gerçekleştirdi' diye vurguladı.

Garipabadi birkaç gün önce de UAEK'nin son İran raporu ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nda ilkelere aykırı ve tehlikeli eylemlerin önüne geçmektedir' demişti..

Gazetecilerle düzenlediği basın toplantısında konuşan Garipabadi, 'Maalesef bir kez daha ABD ve İsrail rejimi, UAEK'ye ana sözleşmesindeki görevlerinden uzak durmak için baskı uygulayarak, İran ile bu kurum arasındaki aktif ve yapıcı iş birliği ve ilişkilere gölge düşürmek istiyorlar' diye belirtti.

İstihbarat örgütlerinin uydurduğu yalanlara önem vermek isteyen Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'ndaki tehlikeli ve kurallara aykırı kararlara karşı koyduklarını ifade eden Garipabadi, 'UAEK'nin İsrail rejimi dahil diğer ülkelerin istihbarat örgütlerinin yalan ve sahte haberlerine inanarak İran'dan açıklama beklemesi veya nükleer tesislere daha fazla erişim sağlama talebi, UAEK'nin doğrulama belgeleri ile çeliştiği gibi, İran için de bu isteklere karşılık vermesi için her hangi bir taahhüt görmemektedir' diye konuştu.

Garipabadi, 'Diğer ülkelerin bu tür komplolara karşı temelli adım atmadıkları durumunda kendi milli egemenlikleri de ayaklar altına alınacak' diye ekledi.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu dün 3 Mart'ta yayınladığı son raporunda, İran'ın 3 tesise erişimi engellediğini ve UAEK'nin bildirilmeyen nükleer maddelerle ilgili sorularına fazla yanıt vermediğini bildirdi.