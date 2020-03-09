Amerika’nın tıbbi terörizmi ahlak ve kanunu kurban etmekte

Son bir iki yıl içinde İran aleyhine en şiddetli ambargo ve baskıları uygulayan ve İran aleyhindeki ekonomik terörizmle cinayet işleyen Amerika, riyakarca korona ile mücadelede İran’a ilaç yardımı önerisi yapmaktadır fakat bu yardım önerileri de sadece kamuoyu nezdinde yapılmaktadır.

Koronavirüs şu an 100’ü aşkı ülkede görülmekte, virüs ile mücadele yöntemleri her ülkede farklılıklar göstermekte fakat değişemeyen gerçek bu virüsle mücadele için altyapı, mali ve ilaç kaynakları gerektirmesidir.

İran milleti son iki yılda en acımasız ve eşi görüşmemiş ambargolarla karşı karşıyadır ve bu ambargolardan dolayı sağlık sektörü de fiilli olarak mali kaynakların nakli hususundaki sıkıntılarla ambargo uygulanmış vaziyettedir.

İran Dışişleri Bakanı Mohammad Ceved Zarif bu gerçeğe dayanarak uluslararası camianın bu konuda susmamasını isteyerek, Twitter üzeriden yaptığı açıklamada, ‘’Trump hasmane bir şekilde İran’ın korona ile mücadele için kayaklarını kısmak için ambargoları şiddetlendirmektedir. İran vatandaşları hayatlarını kaybediyor ve dünya artık Amerika’nın ekonomik terörizmi karşısında susamaz. ‘’ dedi.

Korona’nın yaygınlaşması halk arasında bu hastalığa olan kaygıyı arttırarak, eczanelere müracaatlar artmaktadır ve bugün tıbbi ihtiyaçlara ulaşım her zamandan daha zordur.

Amerika’nın İran aleyhine ilaç ve tıbbi teçhizatlara ambargo uygulamadığı sözü bir yalandır, Amerika’nın tehditlerinden dolayı dünya bankaları İran ile muameleden çekindiklerinden fiilen ilaç ve tıbbi malzeme ambargo edilmiştir.

Trump geçen günlerde korona ile mücadelede İran’ın yanında olabileceklerini bunun için İran’ın istemesini iddia etti. Cumhurbaşkanı Ruhani buna karşın ülkede yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için halkın ihtiyaç duyduğu gıda ve sağlık malzemelerine ABD tarafından yaptırım uygulandığını belirtti.

Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Ruhani, "Onlar (ABD) merhamet maskesi takarak 'İran halkına yardım edelim' diyorlar. Siz eğer samimiyseniz en azından ilaç yaptırımlarını kaldırın. İran ulusuna karşı hata yaptığınızı, özür dilediğinizi ve ilk adım olarak ilaç ithalatı için bankacılık faaliyetleri ile sağlık ve gıda alanındaki taşımacılık yaptırımlarını halkın üzerinden kaldırın." Dedi.

Amerika’nın İran aleyhine ilaç ambargosu aslında insanlık aleyhine cinayettir fakat uluslararası hukuk bir güç arkasında olursa geçerli olur. Bazen uluslararası güçler isterlerse en küçük olaya sarılarak uluslararası kurumlar ve hukuku kendi istekleri yönünde harekete geçirebilirler ve niyetlerine meşruiyet kazadırabilirler.

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2012