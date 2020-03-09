Montreal Filim Festivalinde 20 İran filmi gösterime girecek

3 ayrı seansta düzenlenecek bölümde İranlı yönetmenlere ait 20 kısa, belgesel ve animasyon filmleri gösterime girecektir.
Montreal Festivali, Kanada’da düzenlenen en önemli film festivallerinden biridir.
Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012
Tahran, IRNA- 38. Montreal Filim Festivalinde özel bir bölümde 20 İran filmi gösterime girecek.
3 ayrı seansta düzenlenecek bölümde İranlı yönetmenlere ait 20 kısa, belgesel ve animasyon filmleri gösterime girecektir.
Montreal Festivali, Kanada’da düzenlenen en önemli film festivallerinden biridir.
Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012
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Tahran, IRNA- 38. Montreal Filim Festivalinde özel bir bölümde 20 İran filmi gösterime girecek.
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