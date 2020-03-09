9 Mar 2020 22:45
Journalist ID: 1942
News Code: 83707916
0 Persons

Montreal Filim Festivalinde 20 İran filmi gösterime girecek

Montreal Filim Festivalinde 20 İran filmi gösterime girecek

Tahran, IRNA- 38. Montreal Filim Festivalinde özel bir bölümde 20 İran filmi gösterime girecek.

3 ayrı seansta düzenlenecek bölümde İranlı yönetmenlere ait 20 kısa, belgesel ve animasyon filmleri gösterime girecektir.

Montreal Festivali, Kanada’da düzenlenen en önemli film festivallerinden biridir.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012

yorumunuz

You are replying to: .
1 + 3 =