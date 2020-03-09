İran'da korona virüsüne yakalananların sayısı 7161'e yükseldi

Dünden bu yana 595 kişide daha korona virüsünün tespit edildiğine dikkati çeken Cihanpur, bunlardan 43 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Cihanpur korona virüsüne yakalanan 7161 kişiden 1945'inin Tahran, 712'sinin Kum, 633 kişinin Mazenderan, 524'ünün Gilan, 601'inin İsfahan, 307'sinin Elburz, 389'unun Merkezi, 247 kişinin Kazvin, 220 kişinin Simnan, 175'inin Gülistan, 183 vakanın Rezevi Horasan, 151 kişinin Luristan, 133 vakanın Fars, Doğu Azerbaycan'da 129, Huzistan'da 73, Yezd'de 90, Zencan'da 68, Kurdistan'da 66, 72 kişinin Erdebil, 44 vakanın Kirmanşah, 36 kişinin Kirman, 60 vakanın Hemedan, 34 kişinin Sistan ve Beluçistan, 52'sinin Hürmüzgan, 37'sinin Güney Horasa, 34'ünün Kuzey Horasan, 26'sının Çaharmahal ve Bahtiyari, 31 kişinin İlam, 69 vakanın Batı Azerbaycan, 9 kişinin Kohgiluye ve Buyer Ahmed ve 11 kişinin Buşehr'de hastalğıa yakalandığını ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün son verilerine göre bugüne kadar dünya genelinde korona virüsüne yakalanan 100 binden fazla kişiden 4 bininin üzerinde kişinin hayatını kaybettiğini açıklandı.

Korona teşhis laboratuvar sayısının 30'a çıktığını ve önümüzdeki günlerde bu sayının 50'ye yükseleceğine işaret eden Cihanpur, hastalık belirtisi ile hastanelere başvuranların üçte ikisinin testlerinin olumsuz çıktığını ve bazı illerde yüzde 40'e kadar kesin iyileşmere tanık olduklarını sözlerine ekledi.