İran üretimi korona tespit kitleri Nisan ayından itibaren piyasaya sunulacak

Biyoteknoloji Geliştirme Kurumu Sekreteri Mustafa Kanei yaptığı açıklamada, 'Tanı, koronavirüs hastalığının tedavisi için en önemli yoludur. Doktorlar teşhi kitleri sayesinde virüse yakalanan hastaları belirleyebiliyor. Bu nedenle İranlı uzmanlar kolları sıvayarak teşhis kitleri alanına girmişlerdir' diye belirtti.

Korona virüsü hastalarının Dünya Sağlık Örgütü, Çin ve UNICEF aracılığıyla İran'a gönderilen teşhis kitleri aracılığıyla bu hastalığa yakalandıklarının tespit edildiğine dikkati çeken Kanei, 'Ancak Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Başkanlığı Biyoteknoloji Geliştirme Kurumu yayınlandığı bir genel çağrı ile seçkin bilgi tabanlı şirketleri bu kitleri yapma alanına girmeleri için teşvik etti’ ifadesini kullandı.

Bunun üzerine çok sayıda akademisyenin bu kitleri üretmeye hazır olduğunu bildirdiklerini dile getiren İranlı yetkili, 'Gönüllü 50 şirket arasından kitleri yapmak için beş şirket seçildi ve onlarla bir sözleşme imzalandı’ dedi.

Önümüzdeki Nisan ayından itibaren İran üretimi teşhis kitlerinin satışa sunulacağının altını çizen Kanei, ‘İthal edilmiş kitler önümüzdeki iki ay için yeterlidir, ancak bu süreden sonrakorona tespit kiti sıkıntısı ile karşı karşıya kalacağız. Bu nedenle, ülkedeki imkanlar yardımıyla bu ihtiyacı karşılıyoruz’ diye ekledi.

Resmi olarak Kovid-19 olarak adlandırılan koronavirüsü ilk olarak Çin'in Vuhan şehrinde tespit edildi ve Şimdiye kadar 100'den fazla ülkeye yayıldı. bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü olağanüstü hal çağrısında bulundu.