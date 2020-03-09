İran ve Irak'tan terörle mücadelede iş birliğine vurgu

Görüşmede taraflar, ikili ilişkilerin güçlendirilmesinin önemine değinerek, iki dost ve komşu ülke halklarına daha fazla hizmet için iş birliğinin geliştirilmesi ele alındı.

Irak Cumhurbaşkanlığı Ofisi görüşme ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Bu görüşme, terör ve aşırıcılıkla mücadelede ortak iş birliğinin artırılması ve Irak Ordusu'nun bu ülkenin milli egemenliği ile güvenliğinin artırılması yönündeki çabalarının desteklenmesine odaklandı' ifadesini kullandı.

Irak Cumhurbaşkanı Salih, vatandaşların sağlığının korunması için korona virüsüne karşı ortak çalışmaların gerekliliğini vurguladı.

İranlı yetkili Amiral Şemhani de İran'ın Irak'a desteğe devam ettiğini ve tüm alanlarda ikili ilişkilerin ilerletilmesini istediklerini söyledi.

2 Gün önce Irak'a giden İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Amiral Şemhani, 2 gün süren ziyareti boyunca Irak Cumhurbaşkanı, Başbakan, Parlamento Başkanı ve birçok üst düzey yetkili ile görüşüp çeşitli konularda fikir alışverişine bulundu.