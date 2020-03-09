Türkiye sınırlarındaki İran tırlarının sorunu çözüldü

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Türkiye Ticaret Bakanı Pekcan'nın Vaizi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Türkiye'nin Gürcistan, Bulgaristan ve Yunanistan sınırlarında bekletilen İran tırlarının sorununun çözüldüğünü söylediği belirtildi.

Bu görüşmede Türk yetkili ayrıca İran tırlarının yükleme yapmak için Mersin'e gidebileceklerini ifade etti.

Görüşmede taraflar ayrıca İran tırlarının Türkiye'ye gidiş gelişlerinin normalleştirilmesi için iki ülke arasında sağlık protokolünün en kısa sürede imzalanıp sonuçlandırılması konusunda mutabık kaldıklarını duyurdu.

İki yetkili ayrıca bozulabilir malzeme taşıyan tırlarla ilgili sorunun bugün çözülmesi ve transit prosedürünün sağlık protokolü doğrultusunda devam edilmesi hususunda mutabık kaldıklarını dile getirdi.