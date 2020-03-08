Şemhani ve Abdülmehdi görüştü

İki günlük bir ziyaret için dün gece Bağdat’a gelen Şemhani, bugün Abdülmehdi ile yaptığı görüşmede Irka ve bölgedeki son gelişmeleri inceledi.

Şemhani bu görüşme öncesi Irak Milli Güvenlik Müşaviri Faleh EL Feyaz ile görüşmelerde bulunmuştu.

Irak’taki son gelişmelerin incelenmesi ve iki ülke ekonomik ilişkilerinin gelişmesi için Bağdat’ta gelen Şemhani, Irak Hikmet Hareketi Başkanı Seyid İmar Hekim ve Irak İstihbarat Başkanı Mustafa EL Kazımi ile de görüşmelerde bulunmuştur.

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2012