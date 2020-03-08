Koronavirüs’ten İran’da iyileşenlerin sayısı 2134 kişi olarak ilan edildi

Dünden bu yana 743 kişide daha korona virüsünün tespit edildiğine dikkati çeken Cihanpur, bunlardan 49 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Cihanpur korona virüsüne yakalanan 6566 kişiden 1805’inin Tahran, 685'inin Kum, 620 kişinin Mazenderan, 496'sının Gilan, 564'ünün İsfahan, 307'sinin Elburz, 335'inin Merkezi, 207 kişinin Kazvin, 175 kişinin Simnan, 175'ının Gülistan, 154 vakanın Rezevi Horasan, 144 kişinin Luristan, 104 vakanın Fars, Doğu Azerbaycan'da 107, Huzistan'da 69, Yezd'de 87, Zencan'da 54, Kurdistan'da 63, 50 kişinin Erdebil, 33 vakanın Kirmanşah, 41 kişinin Kirman, 60 vakanın Hemedan, 34 kişinin Sistan ve Beluçistan, 35'inin Hürmüzgan, 44’ünün Güney Horasan, 24'ünün Kuzey Horasan, 21’inin Çaharmahal ve Bahtiyari, 15 kişinin İlam, 40 vakanın Batı Azerbaycan, 9 kişinin Kohgiluye ve Buyer Ahmed ve 10 kişinin Buşehr'de hastalğıa yakalandığını ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün son verilerine göre bugüne kadar dünya genelinde korona virüsüne yakalanan 100 binden fazla kişiden 4 bininin üzerinde kişinin hayatını kaybettiğini açıklandı.

Korona teşhis laboratuvar sayısının 30'a çıktığını ve önümüzdeki günlerde bu sayının 50'ye yükseleceğine işaret eden Cihanpur, halktan evlerde kalmasını ve dışarı çıkmamalarını istedi.

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2012