Rusya, İran ile siber güvenlik konusunda işbirliğine hazır olduğunu bildirdi

Velin, İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali ile yaptığı görüşmede bu konuyu belirtti.

Görüşmede taraflar iki ülke medyası arasındaki işbirliğini inceleyerek, iki ülke medya komitesinin önemine vurgu yaptılar.

Velin, geçen aylarda düzenlenen ikince medya komitesine değinerek, iki ülke işbirliğinin Rusya için değerli olduğunu söyledi.

İki ülkeye uygulanan ambargolara değinen Velin, batı medyasının iki ülkenin görünümünü dünyada kötü göstermeye çalıştığını bunların karşısında medya işbirliğinin önemli olduğunu söyledi.

Kazımı de iki ülkenin gerçeklerinin dünyaya gösterilmesi için medya alanında işbirliğinin önemli olduğunu söyledi.

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2012