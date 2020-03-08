Şemhani: Irak devleti ve milletinin işgal güçlerini atmak için yaptıkları takdire şayandır

Irak Milli Güvenlik Müşaviri Faleh Feyyaz ile Bağdat’ta görüşen Şemhani, Siyonistlerin bölgedeki istikrar ve güvenliğin karşısında olduklarını belirterek bölgede Siyonistlerden bir iz olmaması temennisinde bulundu.

İran temennisinin Irak’ın istikrar ve güvenliği yönünde olduğunu ifade eden Şemhani, Irak’ın yakın gelecekte uluslararası ve bölge konularında etkili role sahip olacağını söyledi.

2003 yılından beri İran- Irak işbirliği ve koordinasyonun tüm alanlarda arttığını ifade eden Şemhani, Feyaz ile güvenlik ve bölgesel konuları incelediklerini söyledi.

Feyaz da ülkesinin İran ile tüm alanlarda işbirliğine önem verdiğini belirterek, İran’ın IŞİD ile mücadele dönemindeki yardımlarını unutmadıklarını söyledi.

Şemhani dün akşam iki günlük bir ziyaret için Bağdat’a geldi.

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2012