İran koronaya karşı özverili mücadele ediyor

Korona virüsünün son durumunu incelemek üzere Dünya Sağlık Örgütü adına bir heyetin başında Kum'a gelen Bernan, Kum Valisi Behram Sermest ile yaptığı görüşmede, İran'ın ilk korona vakasının görüldüğü 19 Şubat gününden beri bu virüse karşı mücadele etmeye başladığını söyledi.

İran'a gerekli malzeme ve teknik destek açısından katkıda bulunduklarını ifade eden Bernan, Birleşmiş Milletler'in bu krizi yönetmek için bir komite kurduğunu ve Dünya Sağlık Örgütü'nün komitenin sorumlusu olduğunu belirtti.

Kum'un koronaya karşı ciddi çabalar gösterdiği için Vali Sermest'e teşekkür eden DSÖ yetkilisi, Kum'da durumun yönetilmesi için Kum yetkililerinin takdir etmeyi hak ettiklerini dile getirdi.

Bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 145'e, bu hastalığa yakalananların sayısı ise 5823'e yükselirken, 1669 kişinin iyileştiği bildirildi.