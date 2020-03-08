Güney Pars Gaz Sahası 13. fazının son platformu monte edildi

Güney Pars Gaz Sahası 13. Fazı Geliştirme Projesi Müdürü Peyam Mutemed konu ile ilgili yaptığı açıklamada, monte edilen platformun ağırlığının 2500 ton civarında olduğunu söyledi.

13. fazda halihazırda günlük 28 milyon metreküp doğalgaz elde ettiklerini belirten Mutemed, son platformun işe başlaması ile Güney Pars Gaz Sahası'ndan doğalgaz elde etme kapasitesinin 28 milyon metreküp artarak, günlük 56 milyon metreküpe yükseleceğini açıkladı.

Belirlenen hedeflere göre, bu projenin tamamen faaliyete geçmesi durumunda günlük 50 milyon metreküp tatlı gaz, 75 bin varil gaz kondensatı, 400 ton kükürt, yıllık olarak ise 1 milyon ton sıvı gaz ve 1 milyon ton etan gazı işlenmesi bekleniyor.