Bu yıl İran'da 112 bin ton bal üretilecek

Tarım Cihadı Bakanlığı'nın açıklamasına göre, ülke arıcılık sanayinin gelişmesi konusunda açıklama yapan Ferhad Mulir Gaffari, 'Tarım sektörümüzün en önemli bölümlerinden sayılan arıcılık dalı, tarım ürünlerinin nitel ve nicel açıdan üretimi üzerinde geniş etki yapıyorç Katma değeri yüksek bu sanayi, döviz girdisi sağlayan bir sanayi koluna dönüşebilir' diye belirtti.

2025 Ufku ile ilgili arıcılık sektörü için iyi planlamalar yaptıklarını kaydeden Muşir Gaffari, tarımda bölgede öncü, dünyada ise rekabet edebilir bir konuma ulaşmayı amaç edindiklerini söyledi.

Arıcılık ürünlerinin dünya ülkelerine ihracatı yapılabilecek bir ürün olduğun dikkati çeken İranlı yetkili, ilk olarak jel royal ürünlerini yurt dışına ihraç ettiklerini açıkladı.

Petek sayısıınn bir önceki yıla göre yüzde 26 artarak 10 milyon 600 bine ulaştığını dile getiren İran Arıcılığı Geliştirme Projesi Müdürü Ferhad Muşir Gaffari, Batı Azerbaycan'ın 21 bin 400 ton bal üretimi ile en büyük paya sahip olduğunu sözlerine ekledi.