İran sinemasından 2 kısa film uluslararası festivallerde

İran Gençler Sinema Derneği'nden yapılan açıklamada, Emir Hüseyin Tebbet'in yönettiği 'Fotoğraf Makineli Çocuk' adlı kısa filmin 17-22 Mart tarihleri arasında düzenlenecek 20. ABD Uluslararası San Luis Obispo Film Festivali'nde yarışmaya hak kazandı.

Emir Hüseyin Tebbet'in yazıp yönettiği filmde Malik Tebbet, Sudabe Yarmuhammedi, Muhammedmehdi Tebbet ve Mehdi Tebaside oyuncu kadrosunda yer aldı.

Öte yandan kadın yönetmen Pervin Tecvid'in yönetmen koltuğunda oturduğu 'Hastalıklı Köpek' isimli kısa film, 29 Şubat ve 1 Mart tarihleri arasında İngiltere düzenlenen 2020 Anifest Animasyon Festivali'nin en iyi sanat tasarımı ödülüne değer görüldü.

9 dakika 30 saniye süren film, her şeyi yediği için hastalanan ve veterinerlerin onu tedavi ederken birçok şey yediğini keşfettiği köpeği odağına alıyor.