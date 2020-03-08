Azerbaycan, korona ile mücadelede İran'la iş birliği yapacak

Azerbaycan Bakanlar Kurulu Basın Dairesi konu ile ilgili açıklamasında, 'Bakanlar Kurulumuz korona virüsüne karşı mücadele amacıyla 5 milyon dolar değerinde sağlık malzemesini İran'a gönderme kararı aldı' ifadesini kullandı.

Açıklamada şu sözlere yer verildi:

'İran ve Azerbaycan arasındaki dostane ve iyi komşuluk ilişkileri devam etmekte ve iki ülke resmi kurumları, koronanın yayılmasını önlemek için sıkı iş birliği içindeler.

Azerbaycan korona ile mücadele kapsamında uluslararası kuruluşların katkıdalarını desteklemekte ve Dünya Sağlık Örgütü ile etkin iş birliğini sürdürmektedir.'

Azerbaycan ayrıca korona ile mücadelede kullanılmak üzere 5 milyon dolar daha Dünya Sağlık Örgütü'ne sunmuştu.