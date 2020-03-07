İran ABD'nin korona ila mücadeledeki yalancılığını eleştirdi

ABD'li politikacıların Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bulunduğu bir ortamda kendi yönetimlerinin korona ile ilgili performansını eleştiren görüntüleri içeren bir videoyu twitter hesabından paylaşan Musevi, 'Birini parmağınızla suçladığınız an, öbür parmaklarınızı kendinize doğru yönelttiğinizi bilmelisiniz. Sadece kötü yönetim, yalan ve sahteciliğe bulaşmış bir hükümet, fedakarlıkla korona virüsünün küreselleşmesini önlemek için tüm insanları korumaya çalışan İranlılara karşı temelsiz suçlamalar yöneltecek kadar utanmaz ve küstah olabilir' ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de İran'ın korona ile mücadele ettiği bir dönemde ABD'nin ambargo uygulamasını sert dille eleştirdi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Zarif, 'Donald Trump kötü niyetle İran'ın korona ile mücadelede kaynaklarını sıfırlamak için ABD'nin yasa dışı yaptırımlarını sertleştirirken, vatandaşlarımızı bu hastalıktan ölüm döşeğinde' ifadesini kullandı.

Zarif mesajının devamında, 'ABD'nin ekonomik terörü, bu ülkenin tıp terörüne dönüşürken dünya daha fazla sessiz kalamaz' diye ekledi.

Şubat'ın ortalarında vakaların resmen görüldüğü İran iki yıla yakındır ABD'nin en zor ambargoları nedeniyle zor günlerden geçmektedir. Beyaz Saray ve Trump Mayıs 2018'de Nükleer Anlaşma'dan çekilerek İran'ın bütük ekonomisine yönelik en ağır yaptırımları devreye koydu.