Zarif'ten ABD'nin İran yaptırımlarına sert eleştiri

Twitter hesabından paylaşım yapan Zarif, 'Donald Trump kötü niyetle İran'ın korona ile mücadelede kaynaklarını sıfırlamak için ABD'nin yasa dışı yaptırımlarını sertleştirirken, vatandaşlarımızı bu hastalıktan ölüm döşeğinde' ifadesini kullandı.

Zarif mesajının devamında, 'ABD'nin ekonomik terörü, bu ülkenin tıp terörüne dönüşürken dünya daha fazla sessiz kalamaz' diye ekledi.

Şubat'ın ortalarında vakaların resmen görüldüğü İran iki yıla yakındır ABD'nin en zor ambargoları nedeniyle zor günlerden geçmektedir. Beyaz Saray ve Trump Mayıs 2018'de Nükleer Anlaşma'dan çekilerek İran'ın bütük ekonomisine yönelik en ağır yaptırımları devreye koydu.

ABD, İsviçre aracılığıyla bir ilaç ve tıp kanalını oluşturduğunu iddia etmesine karşın, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, 'ABD gerçekten iyi niyet taşıyorsa, bu tıp yardımını medyaya taşımamalı ve propaganda yapmamalıydı. ABD başından itibaren İsviçre insani yardım mekanizmasının işleyişi yolunda bile engellemeler yarattı' demişti.