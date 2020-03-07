2 İranlı satranç hakemi Uluslararasi Satranş Federasyonu nişanına değer görüldü

İran'ın Hemedan kentinden olan Leyla Sadat Kemerei ile Efsane Haydari Mehra'nın resmi olarak Uluslararası Satranç Federasyonu FİDE tarafından dünya hakemleri olarak seçildikleri duyuruldu.

Hemedan Satranç Kurulu Başkanı Hamid Füruği konu ile ilgili İRNA'ya verdiği röportajda BAE'nin Abu Dabi şehrinde düzenlenen 19. Uluslararası Satranç Federasyonu Kongresi'nde iki İranlı kadın hakemin resmi olarak dünya satranç hakemi olarak seçildiklerini söyledi.

İranlı hakemlerin FİDE nişanına değer görülmelerinin Hemedan ve İran satrançı için değerli bir kazanım olarak görüldüğünü dile getiren Füruği, halihazırda Hemedan'da 3 uluslararası hakem ile 5 FİDE hakeminin bulunduğunu sözlerine ekledi.

İran'ın batısında yer alan Hemedan ilinde 600'dan fazla, satranç oyuncusu, hakemi ve antrenörü bulunmaktadır.