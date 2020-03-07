İran'da korona virüsünden iyileşenlerin sayısı 1669

Dünden bu yana 1076 kişide daha korona virüsünün tespit edildiğine dikkati çeken Cihanpur, bunlardan 21 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Cihanpur korona virüsüne yakalanan 5823 kişiden 1539'unun Tahran, 668'inin Kum, 606 kişinin Mazenderan, 494'ünün Gilan, 484'ünün İsfahan, 305'inin Elburz, 265'inin Merkezi, 178 kişinin Kazvin, 138 kişinin Simnan, 162'ının Gülistan, 135 vakanın Rezevi Horasan, 107 kişinin Luristan, 95 vakanın Fars, Doğu Azerbaycan'da 77, Huzistan'da 64, Yezd'de 81, Zencan'da 52, Kurdistan'da 44, 41 kişinin Erdebil, 31 vakanın Kirmanşah, 40 kişinin Kirman, 34 vakanın Hemedan, 34 kişinin Sistan ve Beluçistan, 30'unun Hürmüzgan, 18'inin Güney Horasa, 23'ünün Kuzey Horasan, 16'sının Çaharmahal ve Bahtiyari, 15 kişinin İlam, 33 vakanın Batı Azerbaycan, 6 kişinin Kohgiluye ve Buyer Ahmed ve 8 kişinin Buşehr'de hastalğıa yakalandığını ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün son verilerine göre bugüne kadar dünya genelinde korona virüsüne yakalanan 100 binden fazla kişiden 4 bininin üzerinde kişinin hayatını kaybettiğini açıklandı.

Korona teşhis laboratuvar sayısının 30'a çıktığını ve önümüzdeki günlerde bu sayının 50'ye yükseleceğine işaret eden Cihanpur, hastalık belirtisi ile hastanelere başvuranların üçte ikisinin testlerinin olumsuz çıktığını ve bazı illerde yüzde 40'e kadar kesin iyileşmere tanık olduklarını sözlerine ekledi.