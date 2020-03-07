İran'da 'Sağlıklı Ol Ey İran' isimli kampanya başlatıldı

Kitap Evi Kuruluşu Halkla İlişkiler Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, korona virüsünün en çok konuşulduğu bugünlerde kriz ortamında, vatandaşlarının morakinin yüksek tutulması ve ümit verici mesajların yayılması, toplumun ruhsal ve psikolojik sağlığının korunmasında önemli rol oynamaktadır.

Kampanya boyunca sanat ve kültür camiasından etkin şahsiyetler, sesli mesajlarını halka duyuracaklar. Mesajlar, kitap ve yayıncılık alanındaki öncü kişilerin fotoğrafları ile sosyal medyada yayınlanacak.

Kampanyaya şimdiye kadar yazar Said Teşekküri, yazar Muhammed Cafer Yahakki, şair Kasım Refia, şair Ebülkasım Gulami Mayanirad, yazar Ahmed Aram, araştırmacı Hasan Bulhari ve Kitap Evi Kuruluşu Genel Müdürü Niknam Hüseynipur destek verdi.

Öte yandan Mahbube Necefhani, Efsane Şabannijad, Mustafa Rahmandust ve Nevid Ferruhi gibi yazar, çervirmen ve şairler de kapmanyaya katılarak korona salgının hüküm sürdüğü bugünlerde halka destek olmayı hedefliyor.

İran'da 5 bine yakın kişinin bulaştığı koronadan son açıklamara göre 124 kişi hayatını kaybetti.