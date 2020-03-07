Brexit sonrası dönemde İran'la ilişkilerimizin iyi olmasını istiyoruz

Adının açıklanmasını istemeyen Sözcü İRNA'nın yazılı sorularına verdiği yanıtta, Boris Johnson başbakanlığındaki İngiltere hükümetinin İran-İngiltere ilişkileri, Nükleer Anlaşma, Trump anlaşması ve Londra ile Washington'ın İran konusundaki dış politika farklılıkları ile ilgili duruşu hakkında açıklamalarda bulundu.

İngiltere'de yaygın olan prosedürlere göre Başbakanlık dahil resmi kurumların görüşleri adı açıklanmayan bir sözcü tarafından belirtilir. Bu açıklamalar, ilgili kurumun resmi görüşünü ifade etmektedir.

Johnson Sözcüsü üç Avrupa ülkesinin İran'a koronaya karşı mücadele için gönderdikleri sağlık paketine işaret ederek, 'Korona ile ilgili iş birliğimiz, kaygı duyduğumuz ortak sorunlar ile ilgili iletişim ve iş birliğine taahhütte bulunduğumuzu göstermektedir' diye belirtti.

Londra'nın Nükleer Anlaşma'yı korumayı taahhüt ettiğini dile getiren sözcü, İran'ın anlaşma kapsamındaki taahhütlerini askıya almasının büyük endişelere sebep olduğunu söyledi.

ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü maksimum baskı politikasına karşı olduklarına dikkati çeken İngiliz yetkili, Londra yönetiminin İran-AB arasında kurulan INSTEX mali mekanizmasını geliştirerek, İran'la ticaret konusundaki bazı kısıtlamalrın ortadan kaldırılmasını hedeflediğini sözlerine ekledi.