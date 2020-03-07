Korona ile mücadelede her türlü yardım ve katkıya sıcak bakıyoruz

İran'ın Brüksel Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Tahran'ın şu ana kadar yapılan yardımları takdir ettiği belirtilerek, 'Tüm alanlarda insanlık dışı yaptırımlara rağmen doktorlar ve hastane çalışanları, virüse karşı mücadele cephesinin ön saflarında yer almakta' denildi.

'Korona nedeniyle ilk olarak 2 ikişinin hayatını kaybettiği 20 Şubat gününden bu yana İran İslam Cumhuriyeti, yaptırım listesindeki tüm kaynaklarını bu hastalığın önlenmesi için serferber etmiştir' denilen açıklamada, İran'ın bu konuda yaptıkları sıralandı.

Açıklamada İran'ın korona virüsü ile ilgili 300 bin kişilik acil yanıt timinin oluşturulması, sahra hastaneleri, dezenfekte maddelerle maske seri üretimi, cadde ve kamusal alanların geniş dezenfekte edilmesi, kamu kurumlarının çalışma saatleriinin düşürülmesi, şehir içi ve şehirler arası yolculukların kısıtlanması ve hava ve tren yolu ile seferlerin iptal edilmesi gibi işlemleri yaptığı dile getirildi.

İran'ın Brüksel Büyükelçiliği deklarasyonunun sonunda, 'Tüm yaptıklarımıza rağmen, sosyal medyada onaylanmamış videolar yayınlanarak garezli ve siyasi amaçlarla İran'ın korona virüsüne karşı eylemlerin karalanması ve negatifleştirilmesi hedeflenmektedir' diye ekledi.