Vaizi, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı ve Türkiye Ticaret Bakanı ile görüştü

Vaizi ve Şahin Mustafaye telefon görüşmesinde korona hastalığından dolayı iki ülke kara, deniz ve demiryolu transiti önündeki sorunlar hakkına fikir alışverişinde bulundular.

Görüşmede hızlı şekilde ve iki gün içinde iki ülke arasında hazır olan sağlı protokolü çerçevesinde bu sorunların çözülmesi yönünde karar alındı.

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı görüşmede 5 milyon değerinde korona ile mücadelede İran’ın ihtiyaç duyduğu malzemelerin tahsisinden haber verdi.

Vaizi, Ruhsar Pekcan ile de Türkmenistan sınırında İran’a giriş için bekleyen Türk kamyonları ve Türkiye- Bulgaristan sınırında bekleyen İranlı tırların Mersin limanından bozulacak malzemeleri taşıma hususuna görüştü.

Görüşmede bozulacak mallar taşıyan kamyonların sorununu yarın çözülmesi ve iki ülke arasındaki taşımacılık ve transitin mevcut sağlık protokolü çerçevesinde devam etmesi kararı alındı.

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2012