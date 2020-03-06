Zengene: OPEC oturumu tarihinin kötü oturumlarından biriydi

Zengene OPEC oturumu sonrası yaptığı açıklamada, bugünkü oturumun zor bir oturum olduğunu ve bir sonuç alınmadığını söyledi.

Zengene, ‘’Aralık ayında onaylanan üretimin azalması bu oturumda onaylanmadı fakat piyasanın anlaşmaya ve üretimin azaltılmasına ihtiyacı vardır. ‘’ dedi.

Zengene, 6 saat özel müzakereler yapıldığını belirterek, Arabistan ve Rusya’nın anlaşmaya varamadığı söyledi.

Müzakerelerde esnek olunması gerektiğini aksi durumda herkesin zararlı çıkacağını ifade eden Zengene, OPEC’in bazı üyelerinin üye olmayan ülkelerin üretimlerini kısmalarını istediklerini fakat bu ülkelerin bunu kabul etmediklerini söyledi.

OPEC üyesi ülkeler dün yayınladıkları bildiride dünya piyasalarına petrol arz miktarının 1.5 milyon varil azalmasını bunun bir milyon varilinin OPEC üyesi ülkelere 500 bin varilin ise OPEC üyesi olmayan ülkelere ait olmasını önediler. Bu öneri Rusya tarafından reddedildi ve bundan dolayı bugün petrol fiyatları yüzde 9 düşüş kaydetti.

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2012