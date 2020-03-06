İran ve Fransa Dışişleri Bakanları Koronavirüs’ün yayılmasını inceledi

İki Dışişleri Bakanı görüşmede Koronavirüs’ün yayılması ve iki ülke arasındaki bazı konsolosluk konularını incelediler.

Zarif bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamada dünyadaki koronavirüs yayılmasına işaretle ülkelerin ve havayolu şirketlerinin İranlı vatandaşlarının yadımcı olmalarını istedi.

Zarif daha önce de Kuveyt, İsviçre ve Avusturya Dışişleri Bakanları ve AB Dış İlişkiler Komiseri ile yaptığı görüşmelerde koronavirüsle ilgili görüşmelerde bulunmuştu.

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2012