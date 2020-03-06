İran, IŞİD’in kabil’deki terör saldırısını mahkum etti

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Seyiid Abbas Musevi, Kabil’de IŞİD tarafından düzenlenen ve onlarca kişinin vefatı ve yaralanması ile sonuçlanan terörist saldırıyı şiddetle mahkum etti.

Musevi, olayda hayatını kaybedenleri ailelerine başsağlığı dileğinde bulunarak, yaralılara acil şifalar temennisinde bulundu. Bugün düzenlenen saldırıda şu ana kadar 23 kişi hayatını kaybederken, 33 kişi yaralandı. Eski Cumhurbaşkanı Hamit Kerzayi, Afganistan İcra hükümeti Başkanı Abdullah Abdullah ve bir çok üst düzey yetkilide saldırının yapıldığı törende hazır bulunmaktaydı fakat hiç biri saldırıdan yara almadı. İran’ın Kabil Büyükelçiliği de bir bildiri yayınlayarak saldırıyı kınadı. Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012