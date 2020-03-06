İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 124’e yükseldi

Dünden bu yana 1234 kişide daha korona virüsünün tespit edildiğine dikkati çeken Cihanpur, son 24 saatte bu hastalıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 19 olduğunu söyledi.

Cihanpur korona virüsüne yakalananların 1413 kişinin Tahran, 424’ünün Gilan, 523’ünün kum’da, 388’inin İsfahan, 228’inin Merkezi, 301 kişinin Mazendran, 176’sının Gezvin, 302’sinin Elborz, 81’inin Fars, 75’inin Doğu Azerbaycann, 40’sınnın Erdebil, 11’inin Batı Azerbayccan, 23’ünün Hamadan, 42’sinin Kürdistan, 27’sinin Kermanşah, 63’ünün Huzistan , 89’unnun Horasan Rezevi illerinde olduklarını söyledi.

Cihanpur bugüne kadar 23 bin 327 korona testi yapıldığını belirtti.

Cihanpur, Gilan ve Mazenderan illerinin girişlerinin kapatıldığını ve bu illere girişlerin yasaklandığını belirtti.

Cihanpur, korona ile ilgili laboratuarların sayısının şu an 25 olduğunu ve bunun gelecek hafta 40’a yükseleceğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün son verilerine göre bugüne kadar dünya genelinde korona virüsüne yakalanan 80 binden fazla kişiden 4 bine yakın kişinin hayatını kaybettiğini açıklandı.

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2012