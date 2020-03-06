6 Mar 2020 17:57
Journalist ID: 1942
News Code: 83703997
0 Persons

İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 124’e yükseldi

İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 124’e yükseldi

Tahran, İRNA- Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 124’e yükseldiğini, bu hastalığa yakalananların sayısının 4 bin 747 olduğunu, 913 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

Dünden bu yana 1234 kişide daha korona virüsünün tespit edildiğine dikkati çeken Cihanpur, son 24 saatte bu hastalıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 19 olduğunu söyledi.

Cihanpur korona virüsüne yakalananların 1413 kişinin Tahran, 424’ünün  Gilan, 523’ünün kum’da, 388’inin İsfahan, 228’inin Merkezi, 301 kişinin  Mazendran, 176’sının Gezvin, 302’sinin Elborz, 81’inin Fars, 75’inin Doğu Azerbaycann, 40’sınnın Erdebil, 11’inin Batı Azerbayccan, 23’ünün Hamadan, 42’sinin Kürdistan, 27’sinin Kermanşah, 63’ünün Huzistan , 89’unnun Horasan Rezevi illerinde olduklarını söyledi.

Cihanpur bugüne kadar 23 bin 327 korona testi yapıldığını belirtti.

Cihanpur, Gilan ve Mazenderan illerinin girişlerinin kapatıldığını ve bu illere girişlerin yasaklandığını belirtti.

Cihanpur, korona ile ilgili laboratuarların sayısının şu an 25 olduğunu ve bunun gelecek hafta 40’a yükseleceğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün son verilerine göre bugüne kadar dünya genelinde korona virüsüne yakalanan 80 binden fazla kişiden 4 bine yakın kişinin hayatını kaybettiğini açıklandı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012

yorumunuz

You are replying to: .
1 + 9 =