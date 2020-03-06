İran’ın Seravan kentinde yaklaşık 3 ton uyuşturucu madde bulundu

Sistan Beluçistan Kolluk Kuvvetleri Başkanı Mohammad Ganberi, bir ihbarı değerlendiren il kolluk kuvvetleri 3 kamyonet ve bir binek araçla nakli yapılmakta olan ölüm tacirleri aleyhine bir operasyon düzenlediğini bildirdi.

Ganberi çıkan silahlı çatışmada ölüm tacirlerinden birinin sağ olarak ele geçirildiğini belirterek, operasyonda 2089 kg esrar ve 800 kg Haşis ele geçirildiğini söyledi.

İran uyuşturucu ile mücadele kapsamında şimdiye kadar çok sayıda şehit vermiştir. Ülkemiz uyuşturucu kaçakçılığında ön cephede yer alıyor ve uyuşturucunun Avrupa'ya gitmemesi için en büyük fedakarlığı yapmaktadır. Ancak uluslararası kurumların İran'a uyuşturucu ile mücadele konusunda yaptıkları yardımlar çok cüzi miktarda olup İran tek başına bu ağır yükün altında kalamaz ve bunun sonuçları Avrupalıları da etkileyecektir.

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2012