Zarif: Korona ile mücadele bölgesel ve uluslararası işbirliğine bağlıdır

Zarif, Kuveyt Dışişleri Bakanı Şeyh Ahmet Nasır El Cabir El Saba ile bir telefon görüşmesi yaptı.

El Sabah görüşmede İran’ın korona ile mücadelede ülkesinin İran ile işbirliğine ve yardım göndermeye hazır olduğunu belirtti.

Zarif, Kuveyt’in önerisine teşekkür ve İran’ın acil ihtiyaçlarını ilan ederek Korona ile mücadeleni bölgesel ve uluslararası işbirliği ile mümkün olduğunu İran’ın bu konuda yaptıkları sayarak, bu hastalıkla mücadelede İran’ın bu hususta işbirliğine ve tecrübelerini paylaşmaya hazır olduğunu belirtti.

Zarif geçen günlerde AB Dış Komiseri, İsviçre ve Avusturya Dışişleri Bakanları ile de Korona ile mücadele konusunda görüştü.

Son rakamlara göre Koroa’ya yakalananların sayısı İran’da 3 bin 513 ve bu virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 107 kişi olarak ilan edilmiştir. Şu ana kadar tedavi atına alınanlardan 739 kişi iyileşerek taburcu edilmiştir.

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2012