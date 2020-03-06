WHO, İran’a uçuşların sınırlandırılması için bir tavsiyede bulunmamıştır

Tahran’da temaslarda bulunan Bertan yaptığı açıklamada, uçuşların sınırlandırılmasının gerekli zamanlarda tüm ülkelere yapıldığını fakat WHO’nun şu aşamada bu sınırlandırmayı teyit etmediğini söyledi.

Havayollarının kendilerinin bu kararları aldıklarını ifade eden Bertan, anlaşmalar gereği havayolların bu husustaki raporlarını sunarak, inceleme sonrası gerektiğinde WHO’nnun onaylamasını istedi.

Koronavirüs’ün yeni bir virüs olduğunu belirten Bertan, bu virüsün kısa sürede İran’da yayıldığını fakat İran’ın iyi hizmetler verdiğini başardığını söyledi.

Bertan, virüsle ilgili laboratuar sayısının kısa süre sonra 50’ye artacağını ve bunun önemli başarı olduğunu söyledi.

Son rakamlara göre Koroa’ya yakalananların sayısı İran’da 3 bin 513 ve bu virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 107 kişi olarak ilan edilmiştir. Şu ana kadar tedavi atına alınanlardan 739 kişi iyileşerek taburcu edilmiştir.

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2012

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2012