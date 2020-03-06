BM, İran’a koronavirüs ile mücadelede destek verdiğini bildirdi

Denils, yaptığı açıklamada korona ile ilgili Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) tehlike seviyesini üst düzeylere çıkardığını belirterek, dünyanın 58 ülkesinde 90 bini aşkın kişinin virüse yakalandığını söyledi.

Virüsün yaygın görülen ülkelerden birinin İran olduğunu ifade eden Denils, halktan Korona Milli Yönetim Merkezi tarafından ilan edilen sınırlanmalara uymasını istedi.

WHO, İran temsilcisi de İran’daki durumun ciddi olduğunu belirterek, BM’nin tıbbi malzemelerin temininde İran’a yardım ettiğini ayrıca WHO tarafından İran’a teknik destekler verildiğini söyledi.

Son rakamlara göre Koroa’ya yakalananların sayısı İran’da 3 bin 513 ve bu virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 107 kişi olarak ilan edilmiştir. Şu ana kadar tedavi atına alınanlardan 739 kişi iyileşerek taburcu edilmiştir.

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2012