6 Mar 2020 10:01
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News Code: 83703578
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BM, İran’a koronavirüs ile mücadelede destek verdiğini bildirdi

BM, İran’a koronavirüs ile mücadelede destek verdiğini bildirdi

Tahran, IRNA- BM’nin Tahran’da mukim koordinatörü bayan Ogochi Denils, koronavirüs’tn hayatını kaybeden İran vatandaşların ailelerine başsağlığı dileyerek, BM’nin virüs ile mücadelede elinden gelen yardımları yapacağını söyledi.

Denils, yaptığı açıklamada korona ile ilgili Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) tehlike seviyesini üst düzeylere çıkardığını belirterek, dünyanın 58 ülkesinde 90 bini aşkın kişinin virüse yakalandığını söyledi.

Virüsün yaygın görülen ülkelerden birinin İran olduğunu ifade eden Denils, halktan Korona Milli Yönetim Merkezi tarafından ilan edilen sınırlanmalara uymasını istedi.

WHO, İran temsilcisi de İran’daki durumun ciddi olduğunu belirterek, BM’nin tıbbi malzemelerin temininde İran’a yardım ettiğini ayrıca WHO tarafından İran’a teknik destekler verildiğini söyledi.

Son rakamlara göre Koroa’ya yakalananların sayısı İran’da 3 bin 513 ve bu virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 107 kişi olarak ilan edilmiştir. Şu ana kadar tedavi atına alınanlardan 739 kişi iyileşerek taburcu edilmiştir.
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2012

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012

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