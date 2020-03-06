Zarif: WHO ile yakın işbirliği içindeyiz

Zarif, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ‘’Koronavirüs ile mücadelede WHO ile yakın işbirliği içineyiz. ‘’ diye yazdı.

Zarif, önleyici önlemlerin İran’da yapıldığını belirterek, uluslararası ve bölgesel işbirliğinin gerekli olduğunu belirterek, ‘’Ya hepimiz birlikte kazanacağız veya hepimiz yenileceğiz. ‘’ diye yazdı.

Son rakamlara göre Koroa’ya yakalananların sayısı İran’da 3 bin 513 ve bu virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 107 kişi olarak ilan edilmiştir. Şu ana kadar tedavi atına alınanlardan 739 kişi iyileşerek taburcu edilmiştir.

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2012

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2012