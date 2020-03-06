6 Mar 2020 09:31
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News Code: 83703564
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İranlı mucitler Tayland’da parladı

İranlı mucitler Tayland’da parladı

Tahran, IRNA- İranlı öğrenci mucitler Tayland’da düzenlenen rekabetlere katıldıkları 10 icat ile iki altın, iki gümüş, iki özel ödül ve bir mansiyon kazanarak büyük başarı elde etti.

İran takımından Emir Abbas Mohammadi Kuşki, IRNA’ya yaptığı açıklamada, İran takımının Amerika, Almanya, İngiltere, Fransa, Tayvan, Çin, Malezya, Arabistan, Türkiye, Güney Kore, Japonya ve diğer bazı ülkelerden katılan mucitlerle rekabet ettiğini söyledi.

Kuşki, rekabetlere iki bin öğrencinin katıldığını belirterek, İran takımını, Bilgi Teknolojileri, Tıbbı mühendislik ve tıp alanında madalya kazandığını söyledi.

Kuşki, İranlı mucitlerin tıbbi teçhizat alanındaki icatlarının da büyük ilgi gördüğünü söyledi.

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2012

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