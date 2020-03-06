İranlı mucitler Tayland’da parladı

İran takımından Emir Abbas Mohammadi Kuşki, IRNA’ya yaptığı açıklamada, İran takımının Amerika, Almanya, İngiltere, Fransa, Tayvan, Çin, Malezya, Arabistan, Türkiye, Güney Kore, Japonya ve diğer bazı ülkelerden katılan mucitlerle rekabet ettiğini söyledi.

Kuşki, rekabetlere iki bin öğrencinin katıldığını belirterek, İran takımını, Bilgi Teknolojileri, Tıbbı mühendislik ve tıp alanında madalya kazandığını söyledi.

Kuşki, İranlı mucitlerin tıbbi teçhizat alanındaki icatlarının da büyük ilgi gördüğünü söyledi.

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2012