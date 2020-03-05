5 Mar 2020 21:08
Journalist ID: 1942
News Code: 83703360
0 Persons

Tahran- Ankara, İdlib sorununun çözümü ve savaştan kaçınmaya vurgu yaptılar

Tahran- Ankara, İdlib sorununun çözümü ve savaştan kaçınmaya vurgu yaptılar

Tahran, IRNA- İslami Şura Meclis Başkanı Ali Laricani ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop yaptıkları telefon görüşmesinde Idlib meselesinin çözümü ve savaştan kaçınmaya vurgu yaptılar.

İki Meclis Başkanı telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölge durumu hakkında istişarelerde bulundu.

Görüşmenin başında İran’da ve bölge ülkelerinde Koronavirüs ile ilgili son durum gündeme geldi ve Türkiye Meclis Başkanı ülkesinin virüsle mücadelede İran’a yardım etmeye hazır olduğunu bildirdi.

Görüşmede iki Meclis Başkanı Hindistan’daki Müslümanların durumu hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Astana sürecine dönüş ve Suriye halkına yardım görüşmenin diğer önemli ekseniydi ve taraflar Idlib sorununun siyasi çözümü ve savaşla gerginliğin önlenmesine vurgu yaptılar.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
2012

yorumunuz

You are replying to: .
2 + 7 =