Tahran- Ankara, İdlib sorununun çözümü ve savaştan kaçınmaya vurgu yaptılar

İki Meclis Başkanı telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölge durumu hakkında istişarelerde bulundu.

Görüşmenin başında İran’da ve bölge ülkelerinde Koronavirüs ile ilgili son durum gündeme geldi ve Türkiye Meclis Başkanı ülkesinin virüsle mücadelede İran’a yardım etmeye hazır olduğunu bildirdi.

Görüşmede iki Meclis Başkanı Hindistan’daki Müslümanların durumu hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Astana sürecine dönüş ve Suriye halkına yardım görüşmenin diğer önemli ekseniydi ve taraflar Idlib sorununun siyasi çözümü ve savaşla gerginliğin önlenmesine vurgu yaptılar.

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2012