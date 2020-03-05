Korona ile mücadele çerçevesinde uluslararası fuarlar sanal olarak düzenlenmekte

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran Uluslararası Fuarla AŞ. İlke kez 20 bin üreticinin bilgileri ile sanal olarak fuar düzenleyecektir.

İran Uluslararası Fuarla AŞ. Genel Müdürü Bahmen Hüseyinzade yaptığı açıklamada, koronavirüs’ün tehlikelerinden dolayı ilk kez bir fuarın sanal olarak düzenlediğini belirtti.

Hüseyinzade, iranfair.com adresinde 20 bin İranlı üreticinin hizmet ve üretimlerinin sergilendiğini ve fuarla ilgili aplikasyonun indirilmesi ile fuara ulaşmanın mümkün olacağını söyledi.

Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugün yaptığı açıklamada, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 107'ye yükseldiğini, bu hastalığa yakalananların sayısının 3513 olduğunu, 739 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

Dünden bu yana 591 kişide daha korona virüsünün tespit edildiğine dikkati çeken Cihanpur, bunlardan 15 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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2012