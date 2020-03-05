5 Mar 2020 16:50
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News Code: 83703161
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Ayetullah Hamenei: Hindistan yönetiminin radikal Hinduların karşısında durmalı

Ayetullah Hamenei: Hindistan yönetiminin radikal Hinduların karşısında durmalı

Tahran, IRNA- İslam İnkılbı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, mazlum Hindstanlı Müslümanların öldürülmesini mahkum ederek, Hindistan devletinin radikal Hinduların karşısında durması gerektiğini belirtti.

Ayetullah Hamenei’nin Eserlerini Koruma ve Yayınlama Bürosunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, Ayetullah Hamenei, tüm Müslümanların kalplerinin Hindistan’daki öldürülmelerden olayı incindiğini belitti.

Ayetullah Hamenei mesajında, ‘’Tüm Müslümanların kalpleri Hindistanlı Müslümanların öldürülmesinden dolayı incinmiştir. Hindistan devleti radikal Hindular ve onları destekleyen partiler karşısında durmalı ve Müslümanları öldürülmesini durdurarak İslam dünyasında inzivaya düşmesinin önüne geçmeli. ‘’ dedi.

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2012

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