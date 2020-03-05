Ayetullah Hamenei: Hindistan yönetiminin radikal Hinduların karşısında durmalı

Ayetullah Hamenei’nin Eserlerini Koruma ve Yayınlama Bürosunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, Ayetullah Hamenei, tüm Müslümanların kalplerinin Hindistan’daki öldürülmelerden olayı incindiğini belitti.

Ayetullah Hamenei mesajında, ‘’Tüm Müslümanların kalpleri Hindistanlı Müslümanların öldürülmesinden dolayı incinmiştir. Hindistan devleti radikal Hindular ve onları destekleyen partiler karşısında durmalı ve Müslümanları öldürülmesini durdurarak İslam dünyasında inzivaya düşmesinin önüne geçmeli. ‘’ dedi.

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2012