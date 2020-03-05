İran’a Koronavirüs laboratuar sayısı 50’ye yükselecek

Bernan yaptığı açıklamada, İran’ı Koronavirüs ile mücadele için güçlü bir sağlık sistemine sahip olduğunu belirterek, şu an için İran’da bu alanda 22 Laboratuarın faaliyette bulunduğunu bu sayının yakına 41’e ulaşacağını ve kısa sürede de 50 olacağını söyledi.

Koronavirüs’ün yeni ve bilinmedik bir virüs türü olduğunu ifade eden Bernan, İran’ın sağlık sisteminin de güçlü ve modern olduğunu ve yapılacak küçük değişikliklerle koronavirüs’ün kontrol altına alınacağını söyledi.

Bernan, İran sağlık sisteminin uzmanlık tahlilleri için yüksek kapasitelere sahip olduğunu belirterek, Koronavirüs’e yakalanan hastalar için tüm illerde özel hastaneler belirlenmesinin hizmetlerin sunum şeklini arttırmanın yanında halkın güvenini kazanacağını ve hastalığın kontrolünde önemli rol oynayacağını söyledi.

Sağlık Bakanlığı Bilgilendirme Merkezi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, bugün yaptığı açıklamada, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 107'ye yükseldiğini, bu hastalığa yakalananların sayısının 3513 olduğunu, 739 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

Dünden bu yana 591 kişide daha korona virüsünün tespit edildiğine dikkati çeken Cihanpur, bunlardan 15 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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2012