Laricani: Son olaylar Hindistan medeniyetinin ruhuna aykırıdır

Laricani, Hindistan’daki olaylardan dolayı kaygılarını belirterek, ‘’Hindistan farklı diller, milliyetler, mezhepler, kültürlerin memleketi olmuştur ve olmaktadır ve bu kabil olaylar Hindistan kültürü ile uymamaktadır.’’ dedi.

Hindistan’da yeni vatandaşlık kanunundan algın Müslümanlar için sınırlamalar yönünde olduğunu ifade eden Laricani, bunun kaygılara sebep olduğunu fakat Müslümanların Hint toplumunun ve kültürünün bir parçası olduğunu belirtti.

Laricani iki ülke ilişkilerinin önemine değinerek, o ülkede tüm mezhepler ve milliyetler arasındaki diyalog’un artmasını istedi.

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2012