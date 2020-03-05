5 Mar 2020 16:17
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News Code: 83703126
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Laricani: Son olaylar Hindistan medeniyetinin ruhuna aykırıdır

Laricani: Son olaylar Hindistan medeniyetinin ruhuna aykırıdır

Tahran, IRNA- İslami Şura Meclis Başkanı Ali Laricani, Hindistan’daki son gelişmeler ve gerginliklerin o ülkenin eski medeniyet ve kültürün ruhuna aykırı olduğunu belirterek, Hindistan hükümetinden gergiliklerin barışçıl yollarla çözümü için tüm kapasiteleri kullanmasını istedi.

Laricani, Hindistan’daki olaylardan dolayı kaygılarını belirterek, ‘’Hindistan farklı diller, milliyetler, mezhepler, kültürlerin memleketi olmuştur ve olmaktadır ve bu kabil olaylar Hindistan kültürü ile uymamaktadır.’’ dedi.

Hindistan’da yeni vatandaşlık kanunundan algın Müslümanlar için sınırlamalar yönünde olduğunu ifade eden Laricani, bunun kaygılara sebep olduğunu fakat Müslümanların Hint toplumunun ve kültürünün bir parçası olduğunu belirtti.

Laricani iki ülke ilişkilerinin önemine değinerek, o ülkede tüm mezhepler ve milliyetler arasındaki diyalog’un artmasını istedi.

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2012

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