İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 107'ye yükseldi

Dünden bu yana 591 kişide daha korona virüsünün tespit edildiğine dikkati çeken Cihanpur, bunlardan 15 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Cihanpur korona virüsüne yakalananların 1352’sinin Tahran, 33’ünün Gilan, 386'sını kum’da 238’inin İsfahan, 180’inin Merkezi, 121’inin Mazendran, 60’ının Semnan, 37’sinin Gülistan, 65’inin Doğu Azerbaycann, 26’sınnın Erdebil, 10’unun Batı Azerbayccan, 16’sının Hamadan, 18’inin Küristan, 22’sinin Kermanşah’a, 173’ünün Elborz, 63’ünün Huzistan , 89’unnun Horasan Rezevi illerinde olduklarını söyledi.

Cihanpur bugüne kadar 23 bin 327 korona testi yapıldığını belirtti.

Cihanpur, korona ile ilgili laboratuarların sayısının şu an 25 olduğunu ve bunun gelecek hafta 40’a yükseleceğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün son verilerine göre bugüne kadar dünya genelinde korona virüsüne yakalanan 80 binden fazla kişiden 3 bininin üzerinde kişinin hayatını kaybettiğini açıklandı.

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2012